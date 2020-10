Hoffenheimer Posch verlängert bis 2024

Sinsheim (SID) - Stefan Posch bleibt dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim treu. Der österreichische Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Kraichgauern bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 23 Jahre alte Verteidiger spielt bereits seit 2015 für die TSG.

Posch verlängert bis 2024 bei der TSG Hoffenheim © SID

"Stefan hat bei uns in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vom Akademie-Talent zum etablierten Bundesliga-Verteidiger und A-Nationalspieler Österreichs genommen“, sagt Sportchef Alexander Rosen: "Er hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in unserem Team entwickelt."