Hofmann gewinnt Meistertitel im Speerwurf vor Röhler und Vetter

Nürnberg (SID) - Speerwerfer Andreas Hofmann hat in Nürnberg seinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen. Der Mannheimer setzte sich in einem hochklassigen Wettbewerb mit Meisterschaftsrekord von 89,55 m vor Olympiasieger Thomas Röhler (Jena/88,09) und dem zuletzt an einer Verletzung laborierenden Weltjahresbesten, Titelverteidiger und Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg/87,83) durch.

Speerwurf: Andreas Hofmann holt ersten Meistertitel © SID

Vetter (92,70), Hofmann (92,06) und Röhler (91,78) haben alle in dieser Saison bereits die 90-Meter-Marke geknackt und belegen in der Weltjahresbestenliste die Positionen eins, zwei und drei. Das starke deutsche Trio gehört bei der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) zu den Titelkandidaten.