Hofmeister startet Schneetraining: "Mega motiviert"

München (SID) - Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister ist nach langer Corona-bedingter Pause wieder ins Schneetraining eingestiegen. In Zermatt stand die 24-Jährige erstmals seit März wieder auf dem Board. "Die Pause spüre ich auf jeden Fall. Aber ab dem zweiten Tag hatte ich schon wieder ein richtig gutes Gefühl und habe gemerkt, wie der Speed zurückkommt", sagte Hofmeister nach den ersten Trainingstagen in der Schweiz.

Snowboarderin Hofmeister trainiert wieder auf Schnee © SID

Hofmeister hatte im vergangenen Winter sechs Weltcuprennen der Raceboarder und die große Kristallkugel gewonnen. Der erste Weltcup in dieser Saison findet am 5. und 6 Dezember in Bannoje (Russland) statt. Höhepunkt der Saison ist die WM in Zhangjiakou/China (18. bis 28. Februar 2021).

In den vergangenen Monaten schuftete Hofmeister (Bischofswiesen) vor allem im Kraftraum. "Ich konnte mich ganz auf Kraft, Ausdauer und Athletiktraining konzentrieren. Die vergangenen beiden Sommer musste ich wegen Verletzungen und Operation immer lange pausieren. Dieses Jahr konnte ich nach meinem Polizeilehrgang sofort durchstarten - und nach der letzten Saison, bin ich natürlich mega motiviert", sagte sie.