Holzdeppe bricht Hallensaison ab und lässt EM in Glasgow aus

Zweibrücken (SID) - Der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) hat seine Hallen-Saison abgebrochen und lässt somit auch die EM in Glasgow (1. bis 3. März) aus. Er habe in den vergangenen Tagen "kleinere Probleme" mit seinem linken Bein gehabt, schrieb Holzdeppe am Mittwoch bei Instagram: "Es geht mir gut, aber wir wollen kein Risiko eingehen." Er werde sich nun auf die Wettkämpfe im Freien vorbereiten.

Raphael Holzdeppe nicht bei der EM in Glasgow dabei © SID

Der 29-Jährige hatte erst Ende Januar beim Meeting in Cottbus die Norm für die Hallen-EM erfüllt, den Wettkampf damals aber vorzeitig abgebrochen. "Es ist noch früh in der Saison, Sicherheit geht vor", hatte Holzdeppe gesagt.