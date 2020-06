Holzdeppe und Co. fliegen am Freitag im Autokino

Düsseldorf (SID) - Stabhochsprung-Star Raphael Holzdeppe kommt ins Kino - und ist Hauptdarsteller beim ersten Leichtathletik-Event in Deutschland mit Zuschauern seit Beginn der Coronakrise. Bei der "Flight Night" tritt der Weltmeister von Moskau 2013 am Freitagabend (21.45 Uhr/sportdeutschland.tv) im Düsseldorfer Autokino gegen nationale und internationale Konkurrenz an. Bei der ausverkauften Veranstaltung können die Fans den Wettkampf aus ihren Autos heraus verfolgen.

Raphael Holzdeppe prominentester Springer in Düsseldorf © SID

Prominentester Springer neben Holzdeppe (Zweibrücken) ist der WM-Vierte Bo Kanda Lita Bähre (Leverkusen). "Ich fiebere dem ersten Showdown nach dem Lockdown sehr entgegen. Ich glaube nicht, dass überhaupt schon mal ein Stabhochspringer in einem Autokino gesprungen ist", sagte der 21-Jährige.

Am Start sind zudem WM-Teilnehmer Torben Blech und Rio-Olympiastarter Karsten Dilla (beide Leverkusen), der Belgier Ben Broeders sowie Menno Vloon und Rutger Koppelaar aus den Niederlanden.