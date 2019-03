Holzer und die Ducks schlagen San Jose

Anaheim (SID) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat mit den Anaheim Ducks einen Achtungserfolg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Im kalifornischen Duell mit den San Jose Sharks gelang am Freitag ein 4:3-Sieg nach Verlängerung, Verteidiger Holzer stand rund 16 Minuten auf dem Eis. Der Schwede Jakob Silfverberg sicherte mit seinem Treffer in der Overtime den Sieg.

Korbinian Holzer spielte beim Sieg rund 16 Minuten © SID

Die Sharks sind als Zweiter der Western Conference bereits für die Play-offs qualifiziert, die Ducks haben die Teilnahme an der Meisterrunde als 14. und damit Vorletzter im Westen bereits aus den Augen verloren.