Hopman Cup: Australien und Großbritannien mit Auftaktsiegen

Perth (SID) - Gastgeber Australien ist erfolgreich in den Hopman Cup in Perth gestartet. Im Duell der deutschen Gruppengegner setzten sich Matthew Ebden und Ashleigh Barty gegen die Franzosen Lucas Pouille und Alize Cornet mit 2:1 durch.

Australien siegt mit Ebden und Barty gegen Frankreich © SID

Barty hatte das australische Team mit einem 7:5, 6:3 über Cornet in Führung gebracht. Ebden sorgte durch das 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 gegen Pouille schon vor dem abschließenden Mixed-Doppel für die Entscheidung. Dort siegte das französische Duo mit 4:3 (5:4), 4:2.

Das topgesetzte deutsche Duo Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) startet in der Gruppe A am Sonntag gegen Spanien in den Wettbewerb. Wimbledonsiegerin Kerber trifft auf Garbine Muguruza, Zverev bekommt es mit David Ferrer zu tun.

In der Gruppe B feierte Großbritannien einen überraschenden 2:1-Auftaktsieg gegen Griechenland. Der Weltranglisten-91. Cameron Norrie behielt gegen den griechischen Hoffnungsträger Stefanos Tsitsipas (15.) mit 7:6 (10:8), 6:4 die Oberhand, Maria Sakkari gelang mit dem 6:0, 4:6, 6:2 gegen Katie Boulter der Ausgleich. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Boulter/Norrie gegen Sakkari/Tsitsipas mit 4:3 (5:0), 3:4 (2:5), 4:3 (5:4) durch.