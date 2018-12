Hopman Cup: Deutschland gewinnt zum Auftakt gegen Spanien

Perth (SID) - Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) sind beim Hopman Cup im australischen Perth mit einem Erfolgserlebnis in die neue Tennis-Saison gestartet. Das topgesetzte deutsche Duo setzte sich in seinem Auftaktmatch der Gruppe A am Sonntag gegen Spanien durch. Erst gewann Wimbledonsiegerin Kerber gegen Garbine Muguruza 6:2, 3:6, 6:3, dann behielt der Weltranglistenvierte Zverev gegen David Ferrer mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:0) die Oberhand.

Angelique Kerber startet mit Sieg in die neue Saison © SID

Am Mittwoch steht für Zverev/Kerber das Duell gegen Frankreich mit Lucas Pouille und Alize Cornet auf dem Programm. Bereits am Samstag hatte Gastgeber Australien das erste Spiel der Gruppe A gegen Frankreich mit 2:1 gewonnen.