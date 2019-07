Houston macht Westbrook-Deal offiziell - was wird aus Paul?

Köln (SID) - Die Houston Rockets haben die Verpflichtung des achtmaligen NBA-Allstars Russell Westbrook offiziell bekannt gegeben. Wie schon in der Vorwoche bekannt wurde, kommt der Spielmacher von Oklahoma City Thunder, Klub des deutschen Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder. Im Gegenzug geht Aufbauspieler Chris Paul zu OKC, zudem bekommt der Klub unter anderem zwei Draftpicks.

Abschied von OKC: Russell Westbrook © SID

Ob Paul auch in Oklahoma City bleibt, ist aber fraglich. Nach ESPN-Informationen will der zweimalige Olympiasieger noch einmal wechseln. Miami Heat soll dabei ein heißer Kandidat sein. Paul, der auf der Schröder-Position spielt, würde in Oklahoma in den nächsten drei Jahren mehr als 120 Millionen Dollar verdienen.