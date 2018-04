Hronek und Dopfer deutsche Riesenslalom-Meister

Bischofswiesen (SID) - Die lange Zeit verletzten Veronique Hronek (Unterwössen) und Fritz Dopfer (Garmisch) haben im Rahmen der Internationalen Deutschen Ski-Meisterschaften die nationalen Titel im Riesenslalom gewonnen. Hronek, die nach einer beinahe dreijährigen Verletzungspause im März in den Weltcup zurückgekehrt war, gewann am Götschen im Bischofswiesen vor Viktoria Rebensburg (Kreuth) und Michaela Wenig (Lenggries). Dopfer, der vor dieser Saison knapp ein Jahr lang hatte pausieren müssen, siegte am Oberjoch im Allgäu vor Linus Straßer (München) und Julian Rauchfuss (Mindelheim).