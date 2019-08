Huddersfield Town trennt sich von Siewert

London (SID) - Der englische Fußball-Zweitligist Huddersfield Town hat sich von seinem deutschen Teammanager Jan Siewert (36) getrennt. Das teilte der Klub am späten Freitagabend kurz nach der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den FC Fulham mit. Premier-League-Absteiger Huddersfield hat nach drei Spieltagen im Unterhaus nur einen Punkt geholt. Siewert hatte die Terriers im vergangenen Januar übernommen, nachdem der jetzige Schalke-Trainer David Wagner zurückgetreten war.

Siewert gelang in 19 Spielen nur ein Sieg © SID

In 19 Pflichtspielen unter Siewert gelang der Mannschaft aber nur ein einziger Sieg, am Dienstag war Huddersfield in der ersten Runde des Ligapokals am Drittligisten Lincoln City gescheitert.