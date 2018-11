Hübner und Geiger schaffen es noch nicht in den TSG-Kader

Sinsheim (SID) - Obwohl Verteidiger Benjamin Hübner und Mittelfeldspieler Dennis Geiger nach langen Verletzungen wieder in das Training beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim eingestiegen sind, werden sie es nicht in den Kader der Kraichgauer für das Punktspiel am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) schaffen. "Beide sind noch nicht bei alter Frische", sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann.