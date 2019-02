Hülkenberg: "Vettels Zeit ist brutal schnell"

Barcelona (SID) - Nico Hülkenberg hat die Bestzeit von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel zum Auftakt der Testwoche in Barcelona als "schon brutal schnell" bezeichnet. Renault-Fahrer Hülkenberg hatte in der Vormittags-Session fast drei Sekunden Rückstand auf den viermaligen Weltmeister (1:18,161 Minuten), der zunächst auch nach der Mittagspause wieder im Ferrari-Cockpit saß.

Hülkenberg war fast drei Sekunden langsamer als Vettel © SID

Zum Vergleich: Die Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton im Barcelona-Qualifying 2018 lag bei 1:16,173. Im vergangenen Jahr wurde Vettel bei den Wintertests in Barcelona nach seiner schnellsten Runde in 1:17,182 gestoppt.

Am Nachmittag drehte Hamilton seine ersten offiziellen Testrunden im Mercedes-Silberpfeil. Der fünfmalige Weltmeister saß allerdings nicht zum ersten Mal in dem neuen Auto, er war bereits an den beiden Filmtagen in der vergangenen Woche in Silverstone gefahren.