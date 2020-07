Hülkenberg startet im ADAC GT Masters: "Richtig Lust, mal wieder ins Lenkrad zu greifen"

Hamburg (SID) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg gibt ein Gastspiel im ADAC GT Masters. Der 32-Jährige steigt auf dem Nürburgring (14. bis 16. August/Sport1 und im Livestream auf adac.de/motorsport) für das Team mcchip-dkr hinter das Steuer eines Lamborghini Huracan GT3 Evo. "Das ADAC GT Masters ist eine spannende Serie mit coolen Autos, und ich habe nach knapp acht Monaten Pause richtig Lust, mal wieder ins Lenkrad zu greifen und das Adrenalin zu spüren", sagte Hülkenberg.

Ex-Formel-1-Pilot Hülkenberg gibt GT-Masters-Gastspiel © SID

Nachdem auch die Formel 1 wieder in ihre Saison gestartet ist, "juckt es mir schon ziemlich in den Fingern", sagte Hülkenberg. Seine Zukunft sieht der Emmericher aber nicht in der Serie. "An alle Köche der Gerüchteküche: Dieser Gaststart ist als kleines spannendes Abenteuer im GT-Sport zu verstehen", sagte Hülkenberg, dessen Vertrag bei Renault in der Königsklasse vergangenes Jahr nicht mehr verlängert wurde: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, weiß aber auch, dass wir uns ganz schön strecken werden müssen, um konkurrenzfähig zu sein."