Hülkenberg weiter mit Chancen: Racing-Point-Entscheidung noch offen

Köln (SID) - Der Rennstall Racing Point hat eine Entscheidung über die Besetzung seiner Cockpits für dieses Wochenende in Silverstone noch nicht getroffen. Nico Hülkenberg hat also weiterhin Chancen auf sein Formel-1-Comeback. Wie das Team am Donnerstag mitteilte, ist Stammfahrer Sergio Perez (Mexiko) nach einem positiven Coronatest nicht mehr in Quarantäne. Er müsse nun einen negativen Coronatest vorlegen, um wieder Zugang zum Paddock zu erhalten. Er werde zeitnah getestet.

Nico Hülkenberg hat weiterhin Chancen auf sein Comeback © SID

Das Team werde noch am Donnerstag oder Freitagmorgen darüber informieren, wer neben Lance Stroll (Kanada) für Racing Point starten wird. Hülkenberg war am vergangenen Rennwochenende, das ebenfalls in Silverstone stattfand, kurzfristig bei Racing Point eingesprungen, nachdem Perez positiv auf Corona getestet worden war. Das Rennen fand dennoch ohne den 32-jährigen Hülkenberg statt, kurz vor dem Start bremste ihn ein Schaden im Getriebe aus.

Er habe nun aber "Blut geleckt", sagte Hülkenberg im Interview mit RTL und n-tv: "Und ich bin heiß, wieder ins Auto zu steigen. Gar keine Frage."