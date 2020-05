Hürdensprinterin Dutkiewicz: "Keine richtigen deutschen Meister"

Köln (SID) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz sieht eine diesjährige Austragung der deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik kritisch. "Ich bin da etwas gespalten. Selbst wenn wir eine deutsche Meisterschaft veranstalten - da werden keine richtigen deutschen Meister bei herauskommen. Die Bedingungen sind gerade einfach nicht ganz fair", sagte die WM-Dritte von 2017 der Süddeutschen Zeitung.

Dutkiewicz hält die aktuellen Bedingungen für unfair © SID

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte die nationalen Titelkämpfe (6. und 7. Juni in Braunschweig) wegen der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuletzt hatte der DLV eine Austragung im August in Betracht gezogen - notfalls vor leeren Rängen.

Dutkiewicz hofft losgelöst davon auf Wettkämpfe in diesem Jahr: "Das Berliner Istaf, das im September stattfinden soll, arbeitet gerade an Konzepten." Man müsse flexibel sein, sagte die 28-Jährige, Wettkämpfe ohne Zuschauer kann sie sich allerdings nur schwer vorstellen: "Aber wir sind gerade so weit weg von optimalen Bedingungen - da muss man nehmen, was man kriegt und in der jeweiligen Situation vertretbar ist."