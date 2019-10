Hürdensprinterin Roleder verpasst WM-Finale

Doha (SID) - Die frühere Europameisterin Cindy Roleder (Halle/Saale) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale über 100 m Hürden klar verpasst. Die 30-Jährige wurde am Abschlusstag der Wettkämpfe in Katar im ersten von drei Halbfinals in 12,86 Sekunden Vierte und verfehlte damit den zum direkten Einzug in den Endlauf (19.50 Uhr MESZ) benötigen Platz unter den besten Zwei.

Roleder holte bei der Hallen-EM über 60 m Hürden Silber © SID

Auch zu den insgesamt beiden weiteren Zeitschnellsten gehörte Roleder nicht. Ihre Saisonbestzeit von 12,76 aus dem Vorlauf am Samstag hätte ebenfalls nicht für die Entscheidung der besten Acht gereicht, dazu hätte Roleder 12,65 laufen müssen.

In Roleders stark besetzem Lauf siegte die Peking-Weltmeisterin und Jahresweltbeste Danielle Williams (Jamaika) in 12,41 Sekunden vor der zweimaligen Hallen-Weltmeisterin Nia Ali (USA/12,44) sowie der Niederländerin Nadine Visser, die in 12,62 Landesrekord lief. Weltrekordlerin Kendra Harrison (USA) gewann ihr Halbfinale in 12,58 Sekunden, im letzten Durchgang lag die Nigerianerin Tobi Amusan (12,48) vorne,

Brianna McNeal (USA), unter ihrem Mädchennamen Rollins Olympiasiegerin 2016 in Rio, war wegen eines Fehlstarts im Vorlauf disqualifiziert worden. Sally Pearson aus Australien, Weltmeisterin von London 2017, hat ihre Karriere beendet.

Roleder, Vizeweltmeisterin von 2015, war die einzige deutsche Hürdensprinterin in Doha. Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid), die vor zwei Jahren in London WM-Bronze geholt hatte, musste ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden.