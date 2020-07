Huesca schafft direkte Rückkehr in die Primera Division

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Klub SD Huesca hat nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit seine Rückkehr in die Primera Division perfekt gemacht. Das Team um Dortmund-Leihgabe Sergio Gomez und den ehemaligen Bundesliga-Profi Shinji Okazaki gewann am vorletzten Spieltag mit 3:0 (0:0) gegen CD Numancia und ist dank der gleichzeitigen 1:2-Niederlage von Kontrahent UD Almeria bei SD Ponferradina nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze zu verdrängen.

Spanien: SD Huesca schafft direkten Wiederaufstieg © SID

Tabellenführer FC Cadiz hatte den Aufstieg bereits in der Vorwoche perfekt gemacht. Durch einen Doppelpack von Mir Vicente (54., 69.) sowie einen Treffer des früheren Mainzers und Stuttgarters Okazaki (78.) folgte nun Huesca. Im Vorjahr war der Klub aus der Region Aragon bei seinem Premierenjahr in der Primera Division als Vorletzter deutlich am Saisonziel Klassenerhalt gescheitert.