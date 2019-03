Hütter: Eintracht reist "mit Selbstvertrauen" nach Mailand

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt blickt nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Inter Mailand selbstbewusst auf das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League in der kommenden Woche. "Wichtig ist, dass die Chance auf das Weiterkommen noch vorhanden ist", sagte Trainer Adi Hütter nach der Partie am Donnerstag. Der 18-malige italienische Meister sei am 14. März "unter Zugzwang".

Hütter blickt selbstbewusst auf das Rückspiel in Mailand © SID

Zwar würde er die Mailänder in deren Giuseppe-Meazza-Stadion "favorisieren, aber ich gehe davon aus, dass wir unsere Chancen haben werden", sagte der Österreicher: "Wir fahren mit Selbstvertrauen dorthin." Das 0:0 sei ein "gerechtes Unentschieden, das uns alle Chancen für das Rückspiel offenlässt." Der Eintracht würde ein Sieg oder jedes Unentschieden mit eigenem Treffer zum Einzug ins Viertelfinale reichen.