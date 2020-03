Hütter will Europa-League-Spiel vor Fans "in vollen Zügen" genießen

Frankfurt/Main (SID) - Angesichts der Geisterspiele am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga erhält für Eintracht Frankfurt das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den Schweizer Spitzenklub FC Basel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) vor Zuschauern noch größeren Wert. "Wir dürfen das morgen nochmal genießen", sagte Trainer Adi Hütter am Mittwoch: "Wir werden das sicher in vollen Zügen tun."

Trifft mit Frankfurt am Samstag auf Leipzig: Adi Hütter © SID

Während das Heimspiel gegen Basel trotz der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus vor Fans ausgetragen wird, findet das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wie auch alle weiteren acht Bundesligapartien ohne Fans statt.