Hütter will Negativserie in Mainz "nicht zum Thema machen"

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Adi Hütter will die desaströse Serie des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05 vor dem nächsten Duell am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) so gut es geht ausblenden. "Das sollte man nicht großartig zum Thema machen. Jedes Spiel ist ein neuer Anlauf, und das Ziel ist immer, eine Serie zu brechen", sagte der 48-Jährige am Dienstag.

Adi Hütter will die Negativserie gegen Mainz beenden © SID

Die Hessen hatten das Rhein-Main-Derby in Mainz bislang nur einmal gewonnen: Am 26. Oktober 1986 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Damals allerdings spielten die Mainzer noch im Amateurbereich.

Um die Serie am Mittwoch zu beenden, "müssen wir von Beginn an den Kampf annehmen", sagte Hütter: "Es wird ein kampfbetontes Spiel. Aber wir sind körperlich noch sehr gut drauf."