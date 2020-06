Hugh Jackman als Enzo Ferrari: US-Regisseur Mann stellt neues Filmprojekt vor

Köln (SID) - "Wolverine" Hugh Jackman in der Rolle des Enzo Ferrari: US-Regisseur Michael Mann ("Heat", "Ali") will sein neues Filmprojekt in Kürze beim virtuellen Filmmarkt in Cannes vorstellen. Wie das US-Branchenblatt Deadline berichtet, soll Manns neuestes Werk die persönliche Geschichte Ferraris vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und etlicher Familientragödien beleuchten.

Hugh Jackman soll die Rolle von Enzo Ferrari spielen © SID

Bestandteil des Films wird außerdem die berühmt-berüchtigte Mille Miglia 1957 sein, in deren Verlauf der spanische Ferrari-Fahrer Alfonso de Portago einen tödlichen Unfall verursachte. Der Drehstart ist im Frühjahr 2021 geplant.