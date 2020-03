Hummels: "Die AfD sitzt in zu vielen Landtagen"

Köln (SID) - Mats Hummels wirbt für eine aktive politische Auseinandersetzung, um die AfD wieder aus den Landtagen zu drängen. "Inzwischen sitzt die AfD in zu vielen Landtagen, und wenn so Dinge passieren wie bei der Landtagswahl in Thüringen, dann denke ich: Das ist zu groß geworden, das wird sich nicht einfach von selber regeln", sagte der Abwehrchef des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im 11-Freunde-Interview.

Mats Hummels spricht sich gegen die AfD aus © SID

Der Versuch des Zurückdrängens werde nur Erfolg haben, wenn sich die Gesellschaft "politisch mit dieser Partei" auseinandersetze. Im Fußball setzt sich besonders Bayern-Nationalspieler Leon Goretzka derzeit gegen rechtes Gedankengut ein.