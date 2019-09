Hummels-Einsatz auch in Prag fraglich

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt im zweiten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (18.55 Uhr/Sky) bei Slavia Prag um den Einsatz des 2014er-Weltmeisters Mats Hummels. Der Ex-Münchner fehlte auch am Sonntag im Training, am Samstag beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte Hummels nicht mitwirken können.

Hummels fehlte am Sonntag beim Dortmunder Training © SID

Nach Ende des Trainings hielt sich außerdem Nationalspieler Julian Brandt die linke Wade. Die Einheit am Sonntag musste Ex-Kapitän Marcel Schmelzer schon nach einer halben Stunde abbrechen.