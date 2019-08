Hummels fällt für Supercup aus

Dortmund (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund muss am Samstagabend im Supercup gegen Doublegewinner Bayern München (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) auf Mats Hummels verzichten. Der 30 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014, der in diesem Sommer von den Bayern zum BVB zurückgekehrt war, kann wegen muskulärer Probleme nicht mitwirken.

Mats Hummels wird beim Supercup angeschlagen fehlen © SID

Wie der BVB eine Stunde vor Anstoß via Twitter mitteilte, waren diese im Abschlusstraining aufgetreten. In Abwesenheit des Rückkehrers spielen Ömer Toprak und Manuel Akanji in der Dortmunder Innenverteidigung.