Hummels lobt Sancho: "Ein herausragender Fußballer"

Bad Ragaz (SID) - Abwehrchef Mats Hummels hat Jungstar Jadon Sancho nach dessen Verbleib beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein herausragender Fußballer. Er ist der Spieler, der in vielen Spielen den Unterschied macht. In meinen Augen hat er ein Potenzial, das relativ unbegrenzt ist", sagte Hummels im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

Mats Hummels (r.) singt eine Lobeshymne auf Jadon Sancho © SID

Sportdirektor Michael Zorc hatte am Montag verkündet, dass der englische Nationalspieler auch in der kommenden Saison beim BVB spielen werde. Zudem erklärte Zorc, dass Sanchos Vertrag schon im vergangenen Sommer bis Juni 2023 verlängert worden sei. Der 20-Jährige war zuletzt mit dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden. Dortmund forderte für Sancho eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro.