Hunderttausende Fans feiern Super-Bowl-Gewinner New England in Boston

Boston (SID) - Hunderttausende Football-Fans haben die New England Patriots nach ihrem sechsten Triumph im Super Bowl gebührend gefeiert. Die Mannschaft um Star-Quarterback Tom Brady zog traditionell in einer Sieger-Parade auf mehreren Wagen durch die Bostoner Innenstadt. In der Nacht zum Montag hatten sich die Patriots in einer wahren Abwehrschlacht mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durchgesetzt.

Feiert mit den Fans: Tom Brady © SID

Die Fans feierten ihr Team mit Ausrufen wie "Wir wollen sieben" und "Nächstes Jahr, wieder hier!". Erst vor vier Monaten hatte die Stadt den vierten Sieg der Red Sox in der Baseball World Series binnen 15 Jahren gefeiert. Brady winkte gemeinsam mit seiner Tochter Vivian in die Menge und Patriots-Besitzer Robert Kraft stemmte zwischenzeitlich die Vince Lombardy Trophy in die Luft.