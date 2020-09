Hunt schließt Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus

Hamburg (SID) - Ex-Nationalspieler Aaron Hunt schließt für seine restliche Karriere einen Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus. Der Vertrag des 33-Jährigen beim Zweitligisten Hamburger SV endet im Sommer 2021.

Sein Vertrag bei den Hanseaten läuft noch bis 2021 © SID

"Dann muss man sehen, was der Verein will", sagte der Mannschaftskapitän der Hanseaten im Sport-Bild-Interview. Er wolle auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen, so der Mittelfeldspieler weiter, vorstellen könne er sich die Türkei, die USA und Dubai.