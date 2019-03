Huntelaar verlängert bei Ajax bis 2020

Amsterdam (SID) - Der langjährige Bundesligastürmer Klaas-Jan Huntelaar wird noch mindestens bis Sommer 2020 für den niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam spielen. Wie der Champions-League-Viertelfinalist am Sonntagabend mitteilte, hat Huntelaar seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Juni 2020 verlängert. Der 35-Jährige hatte bereits von 2006 bis Ende 2008 für Ajax gespielt, seit 2017 steht er wieder bei Amsterdam unter Vertrag.

Huntelaar hat seinen Vertrag in Amsterdam verlängert © SID

"Klaas-Jan ist sehr wichtig für uns. Er hat diese Gewinnermentalität und gibt all seine Erfahrung an unsere jungen Spieler weiter", sagte Ajax-Direktor Marc Overmars: "Er ist für uns sehr wertvoll."

Huntelaar hat in dieser Saison in 20 Ligaspielen zehn Treffer erzielt, in der Königsklasse ist er noch ohne Tor. Vor seiner Rückkehr zu Ajax war Huntelaar sieben Jahre lang in der Bundesliga für Schalke 04 aufgelaufen. Mit den Königsblauen gewann er 2011 den DFB-Pokal und wurde 2012 Bundesliga-Torschützenkönig.