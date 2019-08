Hurkacz gewinnt US-Open-Generalprobe in Winston-Salem

Köln (SID) - Der polnische Tennisprofi Hubert Hurkacz hat das ATP-Turnier in Winston-Salem gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die US Open gefeiert. Der 22-Jährige setzte sich im Finale gegen den topgesetzten Franzosen Benoit Paire mit 6:3, 3:6, 6:3 durch und holte damit seinen ersten Titel auf der Tour.

Gewinnt in Winston Salem: Hubert Hurkacz © SID

Hurkacz ist in diesem Jahr bereits der 14. Spieler, der erstmals ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen hat. Die Nummer 41 der Welt ist damit der erste polnische Turniersieger seit Wojtek Fibak, der 1982 in Chicago triumphiert hatte. Auch bei den Frauen gab es eine polnische Siegerin, in New York gewann Magda Linette mit 5:7, 7:5, 6:4 gegen die Italienerin Camila Giorgi.