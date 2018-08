Hussong nach starker Speer-Quali im Finale

Berlin (SID) - Die deutsche Meisterin Christin Hussong (Zweibrücken) hat sich bei der Heim-EM in Berlin in der Speerwurf-Qualifikation in Topform präsentiert. Die 24-Jährige stellte am Donnerstag mit ihrem ersten Wurf auf 67,29 m eine persönliche Bestleistung auf und übertraf damit die geforderte Norm für das Finale am Freitag (20.25 Uhr) von 60,50 deutlich.

Christin Hussong steht im Speerwurf-Finale bei der EM © SID

Mit ihrer Weite hätte sie bei den vergangenen fünf Europameisterschaften Gold gewonnen. Dagegen hat Dana Bergrath (Leverkusen) mit 53,61 keine realistische Chance auf das Weiterkommen.

Die ehemalige Weltmeisterin Katharina Molitor (Leverkusen) ist ebenso wie Titelverteidigerin Tatjana Chaladowitsch (Weißrussland) in der zweiten Qualifikationsgruppe (13.50 Uhr) am Start.