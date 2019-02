IAAF stellt überarbeitetes Weltranglistensystem vor

Monte Carlo (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat am Dienstag sein neues Modell für die 2020 geplante Einführung einer Weltrangliste vorgestellt. Wie die IAAF mitteilte, sollen auf diesem Weg die besten Sportler in allen Disziplinen besser ermittelt werden können. Entgegen den ursprünglichen Planungen hatte die IAAF bereits zuvor darauf verzichtet, das Ranking als Qualifikation für die WM vom 26. September bis 6. Oktober in Doha/Katar heranzuziehen.

Vom neuen Weltranglistensystem überzeugt: Sebastian Coe © SID

Dies soll erst für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zum Tragen kommen. Besonders für Länder wie die USA oder Jamaika, die bisher auf ein Trial-System setzten, bedeutet das neue Ranking eine kleine Revolution. Dort war es bisher so, dass die ersten Drei der nationalen Meisterschaften sich für eine WM qualifizierten, vorausgesetzt sie erfüllten die internationale Norm. Leistungen und Ergebnisse vor den Trials spielten dabei keine Rolle.

Dies wird sich nun ändern. Herangezogen werden alle Ergebnisse eines Athleten, die Bewertung richtet sich auch nach der Besetzung des Meetings. So soll erreicht werden, dass wie beispielsweise im Tennis möglichst viele Spitzenathleten auch bei den Top-Meetings starten.

Das neue System wird in diesem Jahr erprobt, so dass sich die Sportler damit vertraut machen können. IAAF-Präsident Sebastian Coe ist ein großer Fan der Neuerung. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Athleten in der Weltrangliste am besten für unsere zukünftigen Meisterschaften qualifizieren können", hatte der Brite bei der Vorstellung erklärt.