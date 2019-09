IAAF suspendiert vor der Wahl ein Council-Mitglied

Köln (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat vor dem Start des Kongresses in Doha am Mittwoch das Council-Mitglied Ahmed Al Kamali vorläufig suspendiert. Dem Funktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Konkurrent des deutschen Verbandspräsidenten Jürgen Kessing bei der anstehenden Wahl zum IAAF-Council, werden mögliche Verstöße gegen die Integritätsvorschriften vorgeworfen.

Am Mittwoch finden sowohl die Wahl zum Council - der 27-köpfigen "Regierung" des Verbandes - als auch die Wahl des Präsidenten statt. Dort ist der bisherige Amtsinhaber Sebastian Coe einziger Kandidat. Am Freitag beginnen in Doha die sportlichen Wettkämpfe, die WM endet am 6. Oktober.

Kessing strebt bei der Abstimmung einen Platz im Council an. Sein Vorgänger Clemens Prokop war 2015 bei dem Versuch, ins höchste Gremium der IAAF aufzurücken, gescheitert. Damals hatte es Gerüchte über teure Geschenke gegeben, die Kandidaten vor der Wahl verteilt haben sollen.