IAAF wird zu World Athletics - Namensänderung beschlossen

Doha (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF heißt künftig "World Athletics". Das beschloss der IAAF-Kongress am Donnerstag in Doha. In Kraft treten soll die Änderung nach der am Freitag beginnenden WM, die bis zum 6. Oktober dauert. Gleichzeitig soll auch ein neues Logo eingeführt werden.

Der Leichtathletikweltverband IAAF ändert seinen Namen © SID

Der wiedergewählte Verbandspräsident Sebastian Coe erklärte, die Veränderung sei notwendig, um den Sport attraktiver für die jüngere Generation zu machen. Zudem erhofft sich der Verband offenbar, mit dem neuen Namen die zahlreichen Skandale der Vergangenheit in den Hintergrund rücken zu können.

Coes Vorgänger Lamine Diack soll während seiner Amtszeit ein Korruptionsnetzwerk innerhalb des Verbandes installiert haben. Er steht in Frankreich unter Hausarrest.