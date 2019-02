IOC-Präsident Bach entscheidet nach Tokio 2020 über Kandidatur

Köln (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach will erst im kommenden Jahr über eine weitere Amtszeit entscheiden. "Ich bin gewählt bis 2021 und hätte dann die Möglichkeit, noch einmal anzutreten für weitere vier Jahre. Die Entscheidung muss und werde ich nach den Olympischen Spielen in Tokio treffen", sagte der 65-Jährige im Interview mit dem Sportbuzzer.

Der Tauberbischofsheimer steht dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) seit 2013 vor. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 in der Mannschaft ist der erste Deutsche in diesem Amt.

Bach erklärte weiterhin, er wünsche sich "sehnlichst" Olympische Spiele in Deutschland. "Was kann es Schöneres geben, als Olympische Spiele in seinem Heimatland? Es wird leider nicht mehr während meiner Amtszeit passieren, aber das würde der Freude, sie hier zu sehen, keinen Abbruch tun", sagte Bach: "Vielleicht wäre die Freude sogar noch größer, wenn ich ein solches Ereignis ganz gelassen erleben könnte."

In Nordrhein-Westfalen liebäugelt eine Initiative mit einer Bewerbung um die Sommerspiele 2032. Allerdings steht auch eine gemeinsame Bewerbung Nord- und Südkoreas im Raum.