IOC-Präsident Bach lobt Olympia-Vorbereitungen in Tokio

Tokio (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat rund 600 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio den Stand der Vorbereitungen gelobt. "Ich kann mich nicht an eine Gastgeberstadt erinnern, die zwei Jahre vor den Spielen so weit war", sagte Bach, der sich dabei an "bedauerliche" Erfahrungen in der Vergangenheit erinnerte. Der 64-Jährige erwartet in Japan organisatorisch und atmosphärisch "exzellente Olympische Spiele".

Bach lobt kommenden Olympia-Gastgeber Tokio © SID

Zuletzt waren aber auch kritische Stimmen laut geworden. Die zu erwartende Hitze bereitet ebenso Sorgen wie die steigenden finanziellen Ausgaben. Im Oktober hatte Japans Rechnungshof vor einer Kostenexplosion gewarnt.