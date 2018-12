IOC und Samsung verlängern Partnerschaft bis 2028

Seoul (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung haben ihre Partnerschaft bis zu den Sommerspielen 2028 in Los Angeles verlängert. Dies gaben beide Seiten am Dienstag in der einstigen Olympiastadt Seoul bekannt, anwesend war auch IOC-Präsident Thomas Bach. Die Zusammenarbeit umfasst auch die Olympischen Jugendspiele sowie die Paralympics.

Samsung bleibt Partner des IOC © SID

Samsung kooperiert seit den Winterspielen 1998 in Nagano mit dem IOC und gehört zum Kreis der 13 TOP-Partner des Ringeordens, die anderen sind Coca-Cola, Alibaba (chinesischer Online-Händler), Atos (französischer IT-Dienstleister), Bridgestone, Dow (US-Chemieunternehmen), General Electric (US-Mischkonzern), Intel, Omega (Schweizer Uhrenhersteller), Panasonic, Procter & Gamble (US-Konsumgüterkonzern), Toyota und Visa.