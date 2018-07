IOC will Kampf gegen Korruption mit Partnern fortsetzen

Lausanne (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sieht sich beim Kampf gegen Korruption weiter auf dem Vormarsch. Die vom IOC ins Leben gerufene internationale Kooperation gegen Korruption IPACS stellte nach einem Treffen in Lausanne ihre Ergebnisse vor.

IOC-Präsident Bach will gegen Korruption vorgehen © SID

IPACS bringe wichtige Stakeholder des internationalen Sports zusammen und trage dazu bei, "Regierungen und Sportorganisationen dabei zu helfen, (...) die Wirkung gemeinsamer Anstrengungen im Sport zu maximieren", sagte Ronan O-Laoire vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC, ebenfalls Mitglied der Plattform IPACS.

Die im vergangenen Jahr gegründeten drei Taskforce-Gruppen von IPACS erklärten in ihren Vorträgen in Lausanne, dass es in vielen Bereichen des Sports noch Mängel im Kampf gegen Korruption gebe. Das beziehe sich sowohl auf die Vergabe von sportlichen Großevents als auch auf die Nutzung von Infrastruktur.

"Sport ist wie alle anderen Bereiche der Gesellschaft vor Korruption nicht gefeit. Unsere Herausforderung besteht darin, schnell und effektiv zu handeln", sagte IOC-Präsident Thomas Bach.