IPC eröffnet erstes Paralympisches Museum in Tokio

Köln (SID) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) wird in Tokio sein erstes Museum über den Behindertensport eröffnen. In der Ausstellung, die ab dem Start der Paralympischen Spiele (25. August bis 6. September) in der japanischen Hauptstadt für Besucher zugänglich ist, soll "die außergewöhnliche Geschichte und das Wachstum der Paralympischen Bewegung" präsentiert werden. Das Museum wird bis Ende September geöffnet sein.

Die Geschichte der Paralympics wird ausgestellt © SID

"Das Paralympische Museum wird die Besucher mit Geschichten und Ausstellungen darüber informieren und begeistern, wie sich die Bewegung von einer Veranstaltung für 16 verletzte Kriegsveteranen im Jahr 1948 zur drittgrößten Sportveranstaltung der Welt im Jahr 2020 entwickelt hat", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons.