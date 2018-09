ISTAF: Klosterhalfen Dritte über die Meile

Berlin (SID) - Die deutsche Mittelstrecken-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen ist beim Leichtathletik-Fest ISTAF in Berlin über die Meile auf Rang drei gelaufen. Die 21-Jährige aus Leverkusen, bei der EM an gleicher Stelle Vierte über 5000 m, musste sich in 4:24,27 Minuten nur Marta Pen Freitas (Portugal), die in 4:22,45 Meeting-Rekord lief, und Kate Grace (USA/4:23,23) geschlagen geben.