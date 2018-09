ISTAF: Röhler führt deutsche Speerwerfer zum Dreifach-Triumph

Berlin (SID) - Die deutschen Speerwerfer haben ihre internationale Extraklasse beim ISTAF in Berlin mit einem Dreifach-Triumph unterstrichen. Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler aus Jena gewann mit 86,50 m. Zweiter wurde Julian Weber (Mainz/85,54), Platz drei ging an Vize-Europameister Andreas Hofmann (Mannheim/85,09). Bei seinem EM-Sieg drei Wochen zuvor in Berlin hatte Röhler 89,47 m geworfen.