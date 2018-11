Iachini neuer Trainer des FC Empoli

Empoli (SID) - Der neue Trainer Giuseppe Iachini soll den italienischen Fußball-Erstligisten FC Empoli vor dem direkten Wiederabstieg aus der Serie A retten. Der 54-Jährige unterschrieb beim Aufsteiger aus der Toskana, der in der 20er-Liga den 18. Platz belegt, am Dienstag einen Vertrag bis 2020. Aufstiegstrainer Aurelio Andreazzoli war nach einem 1:5 beim SSC Neapel am Montag entlassen worden.