Ibrahimovic: Chance auf WM-Teilnahme ist "himmelhoch"

Los Angeles (SID) - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic geht fest von seiner Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft zur Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) aus. "Die Chance, dass ich bei der Weltmeisterschaft spiele, ist himmelhoch", twitterte der 36-Jährige in Diensten von Los Angeles Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic rechnet mit Rückkehr ins Nationalteam © SID

Ibrahimovic, der nach Schwedens Vorrunden-Aus bei der EM 2016 und 116 Länderspielen aus dem Nationalteam zurückgetreten war, präsentiert sich seit dem Wechsel in die Major League Soccer in starker Form. Am Sonntag traf er zum entscheidenden 1:0 bei Bastian Schweinsteigers Chicago Fire.

Schweden, das ohne Ibrahimovic in den WM-Playoffs Italien ausgeschaltet hatte, ist in Russland am 23. Juni zweiter Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Weitere Gegner sind Südkorea und Mexiko.