Ibrahimovic "MLS-Neuling des Jahres"

New York (SID) - Die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic hat die Wahl zum "Neuling des Jahres" in der nordamerikanischen Profiliga MLS gewonnen. In einer Abstimmung von Trainern, Spielern und Medienvertretern setzte sich der 37 Jahre alte Superstar von Los Angeles Galaxy mit 36,36 Prozent Zustimmung vor dem englischen Topstar Wayne Rooney vom Washingtoner Team D.C. United (32,25 Prozent) durch.

Ibrahimovic kann sich eine Zukunft in LA vorstellen © SID

Entscheidend für Ibrahimovics nächste Auszeichnung war die große Mehrheit für den exzentrischen Stürmerstar nach 22 Toren und zehn Vorlagen in der ausklingenden Saison im Kreis der Journalisten. Mit etwas weniger Vorsprung lag Ibrahimovic, der vom englischen Rekordmeister Manchester United für seine erste MLS-Saison nach Kalifornien gewechselt war, auch bei seinen Kollegen vorn. Hingegen bewerteten die Trainer insgesamt Rooneys Leistungen (zwölf Tore in 21 Spielen) am höchsten.