Ibrahimovic-Statue wird in Malmö enthüllt

Stockholm (SID) - Eine bronzene Statue für eine goldene Karriere: Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic wird am 8. Oktober in seiner Heimatstadt Malmö eine 2,70 m große Statue seiner selbst enthüllen. "Es war von Anfang an mein Wunsch, hier fing alles an und hier ist mein Herz", sagte der langjährige Nationalspieler.

Zlatan Ibrahimovic erhält eine Statue © SID

Die Statue des 37-Jährigen wurde vom schwedischen Bildhauer Peter Linde errichtet. "Sie wird eine ewige Repräsentation des größten schwedischen Fußballspielers und eines der größten Spieler der Welt sein", sagte der Verbandsgeneralsekretär Hakan Sjöstrand.

Ibrahimovic hatte seine Karriere 1999 bei Malmö FF begonnen. Für Schweden lief er in 116 Spielen auf und erzielte dabei 62 Tore.