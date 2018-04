Ibrahimovic: "Werde zur WM fahren"

Los Angeles (SID) - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat bestätigt, dass er während der Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) in Russland sein wird. "Ich werde zur WM fahren. Mehr darf ich nicht sagen, sonst werden mich die Leute erhängen", sagte der Schwede in der US-amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf ABC. Der 36-Jährige ließ jedoch offen, in welcher Funktion er ins Riesenreich reist: "Eine WM ohne mich wäre keine WM."

Ibrahimovic wird nach eigener Aussage zur WM fahren © SID

Unterdessen gab die Kreditkartengesellschaft Visa am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Ibrahimovic das neue Gesicht ihrer globalen Marketingkampagne zur Endrunde in Russland wird. "Ich versuche immer, der Beste im Fußball zu sein. Daher steht die Partnerschaft mit Visa dafür, was ich weiterhin anstrebe – der Beste zu sein", wird Ibrahimovic in einer Pressemitteilung zitiert. Über den genauen Umfang der Zusammenarbeit, die im Mai beginnen soll, ist noch nichts bekannt.

Ibrahimovic, der nach Schwedens Vorrunden-Aus bei der EM 2016 und 116 Länderspielen aus dem Nationalteam zurückgetreten war, präsentiert sich seit dem Wechsel in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy in starker Form. Am Sonntag traf er zum entscheidenden 1:0 bei Bastian Schweinsteigers Chicago Fire.

Schweden, das ohne Ibrahimovic in den WM-Playoffs Italien ausgeschaltet hatte, ist in Russland am 23. Juni zweiter Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Weitere Gegner sind Südkorea und Mexiko.