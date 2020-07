Ibrahimovic fordert sechs Millionen für Vertragsverlängerung bei Milan

Rom (SID) - Der gescheiterte Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand und die Vertragsverlängerung von Trainer Stefano Pioli haben die Weichen auf einen Verbleib des schwedischen Altstars Zlatan Ibrahimovic gestellt. Der 38-Jährige, der eine gute Beziehung zu Pioli hat, hat laut Tuttosport Verhandlungen mit Milan über eine einjährige Vertragsverlängerung aufgenommen.

Ibrahimovic könnte seinen Vertrag bei Milan verlängern © SID

Dafür fordert der Stürmer, der im Dezember nach Mailand zurückgekehrt war, ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro, berichtete das Blatt. Sieben Tore in 15 Spielen in der Serie A hat Ibrahimovic in dem rotschwarzen Trikot geschossen, das er bereits zwischen 2010 und 2012 getragen hatte.

Sollte das Milan-Management Ibrahimovics Forderung ablehnen, will der Klub seinen Kader mit einem anderen erfahrenen Stürmer verstärken. Im Gespräch ist laut Tuttosport der kroatische Vize-Weltmeister Mario Mandzukic (34), der seinen Vertrag bei Al Duhail in Katar vor zwei Wochen aufgelöst hat.