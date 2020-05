Ibrahimovic muss wegen Wadenverletzung pausieren

Köln (SID) - Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic, der sich am Montag nur kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings beim AC Mailand nach der Coronavirus-Zwangspause verletzt hat, muss voraussichtlich einen Monat lang pausieren. Die Ärzte stellten beim 38-Jährigen eine Verletzung der rechten Wadenmuskulatur fest, die Achillesferse sei jedoch unversehrt.

Ibrahimovic macht eine Wadenverletzung zu schaffen © SID

Der Stürmer war nach mehreren Wochen in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt. Die Klubs der Serie A dürfen seit letzter Woche wieder trainieren. Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll am Donnerstag fallen.