Ibrahimovic ruft zu Spenden auf: "Lasst uns dieses Spiel gewinnen"

München (SID) - Fußball-Weltstar Zlatan Ibrahimovic hat beim Kampf gegen das Coronavirus zu Spenden für italienische Krankenhäuser, Ärzte und Krankenschwestern aufgerufen. Nur so könne all jenen geholfen werden, "die täglich unsere Leben retten", sagte der Angreifer vom AC Mailand in einem Video, das er über die Sozialen Netzwerke verbreitete.

Superstar Zlatan Ibrahimovic ruft zu Spenden auf © SID

"Lasst uns das Coronavirus wegkicken und dieses Spiel gewinnen", sagte Ibrahimovic in seiner Botschaft, die er unter anderem "an meine Kollegen" richtete.

Italien ist mit mehr als 31.000 bestätigten Infizierten und mehr als 2500 Toten (Stand Mittwoch) das am stärksten betroffene Land in Europa. Die Ausgangssperre dort gilt bis zum 3. April. Bis zu diesem Termin ist auch die italienische Fußball-Meisterschaft ausgesetzt.