Ibrahimovic sagt Teilnahme an MLS-All-Star Game ab

Los Angeles (SID) - Superstar Zlatan Ibrahimovic hat seine Teilnahme am All-Star-Game der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gegen Juventus Turin abgesagt. Als Grund für den Verzicht des 36 Jahre alten Schweden auf einen Einsatz gegen seinen Ex-Verein am Mittwoch in Atlanta gab sein Klub Los Angeles Galaxy die Belastung sowie den Reisestress an. Erst am vergangenen Sonntag hatte Ibrahimovic LA Galaxy durch seinen ersten Dreierpack in der MLS zu einem 4:3 (1:2)-Sieg gegen Orlando City geschossen.

Zlatan Ibrahimovic verpasst das MLS-All-Star Game © SID

"Ich bin enttäuscht, dass ich das All-Star-Game verpasse", sagte Ibrahimovic: "Ich danke den Fans, dass sie mich ins Team gewählt haben. Mein Hauptfokus liegt darauf, Tore zu erzielen und LA Galaxy zu helfen, in die Play-offs zu kommen."